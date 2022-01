Notarzt aus der Ferne

91.000 Euro stellt die Stadt Herford in diesem Jahr für die Einführung eines Telenotarzt-Modells zur Verfügung. Die Idee dahinter ist schnell erklärt: Wenn Rettungssanitäter bei einem Einsatz sind, können sie Kontakt zu Notärzten aufnehmen, die beispielsweise in Paderborn oder Bielefeld sitzen.

Eine Telenotärztin sitzt in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Aachen: Auf ihren Monitoren kann sie allgemeine Patienteninformationen, EKG-Daten und ein Livebild aus dem Rettungswagen sehen.

Der so genannte Telenotarzt erhält alle wichtigen Vitaldaten eines Patienten wie beispielsweise Blutdruck oder Herzfrequenz. So kann er eine Beurteilung aus der Ferne vornehmen, Anweisungen an die Rettungssanitäter geben oder im Ernstfall einen Notarzt zum Patienten schicken.