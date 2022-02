Endspurt beim Edeka-Abriss an der Salzufler Straße in Herford

Herford

Das ging fix: Gerade einmal drei Wochen hat es gedauert – und vom alten Edeka an der Salzufler Straße in Herford ist nicht mehr viel zu sehen. Die schweren Maschinen – zeitgleich sind mehrere XXL-Bagger im Einsatz – haben aus den einstigen Supermarkt-Gebäuden Kleinholz gemacht beziehungsweise sind in den letzten Zügen.

Von Moritz Winde