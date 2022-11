Drittes Sinfoniekonzert der Saison am 11. November im Schützenhof in Herford

Herford

Das dritte Sinfoniekonzert der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) in dieser Saison erklingt am Freitag, 11. November, um 20 Uhr im Stadtpark Schützenhof in Herford. Musikliebhaber können sich diesmal auf italienische, französische und britische Klassik freuen.