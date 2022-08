NWD-Stiftung feiert 20. Geburtstag

Orchester spielt festliches Konzert für Unterstützer in Herford

Herford

Der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) mit Sitz in Herford kommt kulturell eine wichtige Bedeutung zu. Dass sie sich so entwickeln und wachsen konnte, hat sie auch ihrer Stiftung zu verdanken, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert.

Von Angelina Zander