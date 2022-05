Ökostrom-Projekt sucht noch Unterstützer

Herford

Seit den 80er Jahren liegt die ehemalige Boden- und Bauschuttdeponie Am Hainkamp an der Laarer Straße brach. Die Friedensfördernde Energie-Genossenschaft Herford eG möchte das ändern: Ein Solarpark soll die 2,5 Hektar große Fläche in Zukunft füllen. Noch fehlt es aber an der nötigen Unterstützung.