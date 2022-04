Oldtimer rollen im Frühling zum Wintertreffen an

Die mittlerweile als "Wintertreffen" bekannte VW-Käfer- und Veteranenshow kommt jetzt im Frühling nach Herford: Am 9. und 10. April wird das 13. Fachforum als einziges seiner Art in überdachten Räumen abgehalten – nämlich im Alten Güterbahnhof.

13. VW-Käfer- und VW Veteranenshow am alten historischen Güterbahnhof Herford

Aufgeladen und abgefahren: VW Käfer und andere Oldtimer treffen sich in Herford.

ln den Jahren 2020 und 2021 musste die Veranstaltung aufgrund der Coronalage ausfallen. Um dem Fachpublikum jetzt wieder die Tore zu öffnen, war Organisator Bernd Wude flexibel und hat den Termin auf das Frühjahr verlegt.

Während der unfreiwilligen Corona-Pause habe es eine große Anzahl Nachfragen gegeben, so Wude. Er nahm das als ein Zeichen für den hohen Stellenwert des Treffens innerhalb der Szene. Aus der Region Ostwestfalen und auch im Bundesgebiet sei dieses Treffen nicht mehr wegzudenken, teilt Wude weiter mit.

Mit großem Ersatzteilmarkt

Alte Luftgekühlte, ein großer Ersatzteilmarkt, aber auch sportiv aufgebaute Motoren und Karossen werden in Herford zwei Tage lang zu sehen sein. Fachgespräche, Tauschen, Handeln, Verkauf, Ankauf: Alles ist erlaubt und das in der historischen Atmosphäre mit dem Ambiente des Alten Güterbahnhofes. Auch dieses Mal sollen wieder "viel Kuriositäten und Spezialitäten" dabei sein.

Zu den diesjährigen Highlights gehören ein Rometsch-Taxi und ein originaler Flowerpower-Peace-Käfer. Beide Exponate werden von den Grundmännern, Traugott und Christian, ausgestellt. "Beide gehören unstrittig zu den Menschen, die eine exclusive, wenn nicht die exclusivste Käfersammlung der Republik besitzen", teilt Wude mit. Das Rometsch-Taxi ist bekannt als viertüriges Taxi aus Berlin; von der Karosseriebaufirma Rometsch auf Käferbasis gebaut. Davon wurden 1951 bis 1953 nur rund 30 Limousinen hergestellt.

Ebenfalls ein Hingucker wird der VW T1 Bulli Spezialumbau als Abschleppauto von Gerd Selge aus Petershagen sein: Wer hat schon einmal einen dreiachsigen VW Bulli gesehen?

CGM (Custom German Motors) ist zunächst in Herford gegründet worden und nun in Bielefeld ansässig. Das Bild zeigt die Chefin Natascha Lührmann mit einer gestrahlten VW-Käferkarrosse. Foto:

Experimente mit Elektro-Antrieb

Vor dem Hintergrund der Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen ist sicher auch interessant zu sehen, wie ein VW-Käfer sich elektrisch antreiben lässt. Auch ein solches Exponat wird ausgestellt. Fachfirmen (ESDI-EV.de), die sich darauf spezialisiert haben, kommen auch Oldtimerfreunden mit Herz für die Umwelt entgegen.

Jeder vierte Aussteller ist aufgrund des geänderten Termins neu dabei. Es haben sich Teilnehmer aus den Niederlanden, Polen und sogar aus Finnland angemeldet. Ein Wiederholungstäter unter den Ausstellern dagegen ist ein Bielefelder Unternehmen mit Wurzeln in Herford: Classic German Motors (CGM) wird zeigen, wie Autos nach verschiedenen Strahltechniken aussehen können. Ebenfalls wieder mit am Start sind die Lackiererei Marschel aus Enger und die Firma Jach als Betrieb für Sattlerarbeiten.

Zu den privaten Ausstellern gehören die Käferfreunde aus Herford, der Käferclub Osnabrück sowie die Transporter.

Organisator Bernd Wude erwartet wie in den vergangenen Jahren eine vierstellige Zahl von Besuchern aus vielen Ländern Europas.

3G-Regeln werden kontrolliert

Das Ordnungsamt hat die Veranstaltung genehmigt – unter bestimmten Voraussetzungen: Der Einlass ist nur nach den 3G-Regeln möglich. Diese werden an den Kassen an der Diebrocker Straße und an der Bünder Straße kontrolliert.

Besucher, die mit ihren luftgekühlten VW anreisen, können, soweit möglich, den Parkplatz an der Bünder Straße nutzen. Parkplätze sind dort aber nur in begrenztem Umfang vorhanden. Andere Besucher werden dringend gebeten, die nahegelegenen Parkplätze am Bahnhof zu benutzen. Einlass ist dann von der Diebrocker Straße aus.

Am 9. April ist das VW-Treffen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am 10. April von 11 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.vw-kaefer-wintertreffen.de.