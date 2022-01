Online-Petition gegen den Herforder Theater-Abriss

Der Denkmalpfleger Björn Lademann will den Abriss des Herforder Stadttheaters verhindern. Die Herforderin Anika Rebhan hat für den Erhalt des Theaters eine Online-Petition gestartet. Stadtführer Mathias Polster, der sich selbst als Denkmalschützer mit Leib und Seele bezeichnet, sagt: „Ich würde diese Petition nicht unterschreiben."

Anika Rebhan sammelt in der Online-Petition „Stadttheater Herford soll erhalten bleiben!“ Unterschriften gegen den Abriss. Ihr Bruder Björn Lademann, Denkmalpfleger in Bad Oeynhausen, verweist auf den Denkmalschutz.

Verschiedene Positionen zu einem Thema, bei dem Eile geboten ist: Bis zum Sommer soll der Rat eine Grundsatzentscheidung zum OWL-Forum (Spielstätte für NWD und Theater) treffen. Notwendig wäre der Abriss des unter Denkmalschutz stehenden Stadttheaters. So soll der Neubau, für den eine Förderung in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro erwartet wird, an der Stelle des Theaters entstehen. Die Mehrheit des Rates hat dem Ansinnen zugestimmt.