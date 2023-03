Opel Manta in Herford live und auf der Kinoleinwand

Oldtimer-Treffen am 1. April - Sondervorstellung „Manta, Manta“ im Capitol

Herford

Nein, hierbei handelt es sich nicht um einen Aprilscherz: Am 1. April zeigt Christoph Maier im Capitol in Herford tatsächlich beide Manta-Filme hintereinander. Karten gibt es nur auf Anfrage. Liebhaber alter Autos kommen an diesem Tag aber noch anderweitig auf ihre Kosten.