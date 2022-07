Ortswechsel: Ron Spielman tritt heute in Herforder Markthalle auf

Wie die Pro Herford mitteilt, muss das Konzert aber nicht ausfallen. Stattdessen spiele Ron Spielman nun einfach an einem anderen Ort - nämlich in der Markthalle Herford. "So kann das Konzert heute um 20 Uhr trotzdem stattfinden", heißt es in der Mitteilung.

Die Sommerkulturreihe "Mein Sommer, meine Stadt" bietet immer um 20 Uhr an mehreren Terminen ein kulturelles Erlebnis in Herford. Nach dem Auftritt von Ron Spielman und Band folgt am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr eine Darbietung zweier Jongleure, die Tunnel-Jonglage vorführen. Sie treten auch noch einmal am Sonntag um 15 Uhr auf. Das nächste Konzert gibt es am Donnerstag, 28. Juli, um 20 Uhr auf dem Neuen Markt - dann mit dem Zentral Orchester Finnischer Fischmärkte.