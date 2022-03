OWL-Forum: Veranstaltungen nach Ostern

Herford

Die Theaterfreunde hätten gerne eine Spielstätte mit mindestens 500 Sitzplätzen. Ein Teil der Grünen in Herford will das Theatergebäude erhalten, während die FDP immer noch für ein OWL-Forum am Janup wirbt. Bis zum Sommer soll der Stadtrat eine Entscheidung über das geplante Kulturzentrum fällen. HK-Redaktionsleiter Ralf Meistes hat Bürgermeister Tim Kähler zum aktuellen Sachstand befragt.