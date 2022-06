5G-Standard: Parkplatz-Antenne in Herford installiert

Warum steht denn da eine große Antenne auf dem Parkplatz? Das haben sich in den vergangenen Tagen viele Kunden des Rewe-Marktes und des benachbarten Restaurants Gourmet World an der Liebigstraße gefragt.

Anlage an der Liebigstraße ist ein Hingucker

Harald Markurth, Eigentümer des Areals, klärt auf. „Das ist eine Antenne für den Mobilfunkanbieter Vodafone.“ Die gab es an diesem Standort bisher auch – am Dach des benachbarten Gebäudes, in dem Markurth sein Büro hat. Die Antenne war allerdings wesentlich kleiner.