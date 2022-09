 Pfarrer Stuke  radelt in den Ruhestand

Verabschiedung am 11. September in der Laarer Kirche - Rückblick auf mehr als 16 Jahre

Herford

Rennrad statt Kanzel: Für den Laarer Pfarrer Dietmar Stuke beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und da der 65-Jährige in seiner Freizeit das sportive Radeln liebt, setzt er sich für das Pressefoto im Talar aufs Rennrad. Viel Zeit für sein Hobby hat er ab dem 11. September. Denn an dem Tag wird er in einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet.

Von Hartmut Horstmann