Pilzexkursion mit Körbchenkontrolle in Herford

Herford

Die Regenfälle der vergangenen Woche haben in den Wäldern für reges Pilzwachstum gesorgt. Aber welche Arten wachsen dort? Was ist giftig und was nicht? Diese und viele weitere Frage wollen die Pilzfreunde Herford und Umgebung am Samstag (22. Oktober) bei einer Pilzexkursion beantworten.