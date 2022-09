Herford: Störung an 10.000-Volt-Leitung hat Folgen für Kreisverwaltung

Herford

In Teilen der Stadt Herford ist es am Donnerstagnachmittag der Strom ausgefallen. "Es gab eine Störung an einer 10.000-Volt-Leitung. Die Ursache hierfür müssen wir noch klären", sagte Edgar Schroeren von der Pressestelle von Westfalen Weser Netz (WWN).

Von Ralf Meistes