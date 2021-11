Herforder Politiker müssen über Theaterabriss entscheiden

Abstimmung im Rat am 10. Dezember – OWL-Forum soll bis Ende 2026 gebaut werden

Herford

Vor einer wegweisenden Entscheidung steht der Herforder Rat. In der Sitzung am 10. Dezember geht es um den Abriss des Stadttheaters, um dort das OWL-Forum errichten zu können. Da sich CDU, SPD und Grüne bereits für eine Kultur- und Veranstaltungsstätte an dem Standort ausgesprochen haben, ist ein Ja zum Abriss sehr wahrscheinlich.

Von Hartmut Horstmann