Polizei Herford ortet geklaute Smartphones

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei am Montag in der Turnhalle an der Werrestraße. Als ihr Training gegen 18.30 Uhr beendet war, stellten die beiden Herforder Jugendlichen fest, dass ihre Smartphones sowie ein Paar Earpods nicht mehr in der Umkleidekabine waren. Laut Polizei haben diese Gegenstände einen Wert von insgesamt 1.400 Euro.

Der Trainer verständigte die Polizei. Gemeinsam mit einem Elternteil konnte die Polizei sowohl die Earpods als auch eines der Smartphones orten: Die Endgeräte zeigten als aktuellen Standort ein Mehrfamilienhaus an der Eimterstraße an.

Die Polizei fand die Handys und die Earpods im Garten des Mehrfamilienhauses. Nun richtet sich der Tatverdacht gegen einen 22-Bewohner des Hauses, der im Verlauf der Polizeimaßnahmen das Diebesgut augenscheinlich habe im Garten verstecken wollen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen und auch die Spurensicherung aufgenommen. Die entwendeten Mobiltelefone und Earpods konnten den 13-Jährigen wieder ausgehändigt werden.