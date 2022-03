Polizei Herford sucht SUV-Fahrer nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Herford ist am Montag gegen 5.30 Uhr ein 37-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Das Fahrzeug des Herforders war von einem SUV touchiert worden, der dann vom Unfallort davonfuhr.

Der Rollerfahrer aus Herforder war laut Mitteilung der Polizei auf der Lockhauser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Ahmser Straße hielt er seinen Elektroroller zunächst verkehrsbedingt an.

Als der Mann seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen wollte, beschleunigte auch ein hinter ihm fahrender Autofahrer seinen weißen SUV, um nach links in Richtung B239 abzubiegen. Dabei touchierte der SUV den Rollerfahrer, wodurch dieser auf die Motorhaube des Fahrzeugs prallte und leicht verletzt wurde.

Der bisher Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Unfall oder einem weißen Mittelklassewagen mit einer Herforder Zulassung machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.