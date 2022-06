Polizei in Herford sucht Fahrradfahrer mit gelber Warnweste

Die Polizei in Herford sucht einen Fahrradfahrer mit schwarzem Helm und gelber Warnweste. Der Unbekannte hat nach Angaben der Beamten am Dienstagmorgen eine 51-jährige Hiddenhauserin beleidigt und ihren Fiat beschädigt.

Am Dienstag fuhr eine 51-jährige Hiddenhauserin um 7.30 Uhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Fiat stadteinwärts auf der Hansastraße in Herford. An der Kreuzung zur Werrestraße wollte die Frau nach links in diese abbiegen.

In der Werrestraße stellte sie ihren Fiat in einer Parklücke ab, als unvermittelt ein Radfahrer an der rechten Fahrzeugseite erschien und anfing, die Frau zu beleidigen.

Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann verhielt sich der 51-Jährigen gegenüber aggressiv und schlug auf den Außenspiegel des Autos ein, wodurch dieser brach.

Kurze Zeit später fuhr der mit einem schwarzen Helm und einer neongelben Warnweste gekleidete Mann Richtung Hansastraße. Die hinzugekommenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung nach dem Mann ein, diese verlief jedoch negativ.

Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden. Der Schaden am Fiat liegt im dreistelligen Bereich.