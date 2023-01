Polizeihund „Nacho“ schnappt in Herford Einbrecher

Polizeihund „Nacho“ hat in der Nacht zu Samstag in Herford-Elverdissen einen Einbrecher gestellt. Der Tatverdächtige hatte offenbar einen Projektor aus der Grundschule mitgehen lassen.

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zu Samstag um 1.30 Uhr eine Person, die in die Grundschule Elverdissen eingebrochen war. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der zunächst Unbekannte das Gebäude mit einem unbekannten Gegenstand wieder verlassen und damit in ein nahegelegenes Waldstück flüchten.

Die Polizei entdeckte schließlich an der Schule eine aufgebrochene Nebeneingangstür. Die Beamten umstellten das betreffende Waldstück und durchsuchten es mit Diensthunden. Schließlich konnte Vierbeiner„ Nacho“ den Tatverdächtigen stellen.

Dieser erlitt dabei oberflächliche Verletzungen, die anschließend ärztlich versorgt wurden. Der 20-jährige Tatverdächtige aus Herford wurde vorläufig festgenommen. Dort wurde ein Projektor aufgefunden, der der Schule zuzuordnen ist.