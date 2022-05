Polizeihund stellt Ladendieb

Zwei Männer stellten sich am Dienstag um 11.28 Uhr zunächst in einer Kassenschlange in einem Supermarkt an der Lockhauser Straße an. Plötzlich rannten beide aus dem Geschäft, ohne die mitgeführten Waren im Wert von etwa 50 Euro bezahlt zu haben.

Einer der beiden Männer rannte über ein weiteres Grundstück und flüchtete dort über einen Zaun in Richtung einer Böschung an der B239.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend die Fahndung nach den beiden Männern ein. An einem Buschwerk im Bereich des Mühlenwegs trafen sie eine männliche Person an, auf die die Beschreibung der Zeugen zutraf. Der Mann flüchtete trotz mehrfacher Aufforderung stehenzubleiben vor den Beamten.

Auf einem Feld zwischen den Straßen Hellerweg und Mühlenfeld konnte der Mann von einem Diensthund gestellt werden. Der Mann leistete dem Hund gegenüber erheblichen Widerstand und ließ erst ab, nachdem der Hund den Mann in den Unterarm packte und ein Beamter die Widerstandshandlung unterband.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 21-jährigen georgischen Staatsangehörigen, der nach bisherigen Ermittlungen seinen Aufenthaltsraum in Bereich Berlin begründet hat. Bei ihm wurde unter anderem ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden, der zu einem nahe des Supermarktes geparkten Seat gehört.

In diesem Auto wurden mehrere Schachteln Zigaretten sowie Betäubungsmittel gefunden. Das Fahrzeug gehört nach bisherigen Ermittlungen einem weiteren 24-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Fahndung nach dem zweiten Mann trafen die Polizeibeamten kurze Zeit später auf eine Person, die sich an der Lockhauser Straße befand und in den Lehmkuhlenweg ging.

Bei dieser Person, auf die die Beschreibung der Zeugen zutraf, handelt es sich um den zweiten Beschuldigten, auf den der zuvor gefundene Seat zugelassen ist. Beide Männer wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam auf der Herforder Wache zugeführt und müssen sich nun und anderem wegen Ladendiebstahls verantworten.