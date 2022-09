Polizist aus Herford weist Vergewaltigungs-Vorwürfe von sich

Zusammen mit einem Kollegen hatte er die Frau von einer „Blaulichtparty“ in Bielefeld mit nach Hause genommen, wo die drei Sex hatten. Rechtsanwalt Andreas Chlosta: „Alles, was in dieser Nacht geschehen ist, war einvernehmlich.“ Das Motiv für die Anzeige der Frau sei dem Polizisten deshalb „völlig schleierhaft.“

Das sehe laut seinem Mandanten auch der zweite Polizist so. Gegen den zweiten Beamten, der bei der angeblichen Vergewaltigung dabei gewesen sein soll, ohne einzuschreiten, wird wegen Beihilfe ermittelt.

Sein Anwalt Georg Schulze erklärte, er werde erst nach Akteneinsicht zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Die Beamten wurden vorläufig in den Innendienst versetzt. Neben den strafrechtlichen Ermittlungen, die von der Kripo Bielefeld geführt werden, erwarten sie noch Disziplinarverfahren.