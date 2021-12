Polizisten schießen in Herford auf Angreifer

Herford/Löhne

Schüsse in der Clausewitzstraße: Polizisten haben offenbar in Notwehr Gebrauch von der Dienstwaffe gemacht, als sie am späten Sonntagabend wegen häuslicher Gewalt an die Clausewitzstraße gerufen wurden. Ein 35-Jähriger wurde laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft schwer verletzt.