Sinfonische Psalmen gab es im Rahmen der diesjährigen Chorfesttage in der Herforder Marienkirche zu hören. Die Komponisten: Mendelssohn, Dvorak und Rutter.

Drei Chöre bestritten den Abend gemeinsam: Die Kantorei an St. Andreas in Lübbecke (Leitung: Heinz-Hermann Grube), die Bünder Kantorei unter Hans-Martin Kiefer und die Kantorei an der Marienkirche unter Harald Sieger.