Professionelle Grabpflege nimmt in Herford zu

Lange vorbei ist die Zeit der Großfamilien, in der auch die Kinder in der Stadt oder zumindest der Region geblieben sind. Bemerkbar macht sich der Wandel des Familienbildes auch auf den Herforder Friedhöfen.

Weil die Kinder, die sich um die Gräber kümmern könnten, oft nicht mehr in der Nähe wohnen, nehmen immer mehr eine professionelle Grabpflege in Anspruch. Dies zumindest ist die Beobachtung von Kathrin Eichholz, der Geschäftsführerin der Marien-Friedhofsgärtnerei. Früher sei es den Leuten regelrecht peinlich gewesen, eine Gärtnerei mit der Grabpflege zu beauftragen, sagt sie. Heute hätten manche Menschen gar nicht das Bedürfnis, am Grab selbst Hand anzulegen.