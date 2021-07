Prozess nach Angriff auf Afrikaner

Am 29. November wird ihnen vor dem Amtsgericht Herford der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung gemacht. Die 33- und 58 Jahre alten Angeklagten gehören einer Familie an. „Das Opfer soll zunächst am Penny an der Elverdisser Straße beleidigt worden sein, später wurde auf den Mann dann mit Knüppeln eingeschlagen“, erläutert ein Sprecher der Staatsanwaltschaft die Vorwürfe.

