Puppenspiel mit Ironie und Augenzwinkern im Herforder Stadttheater

Theater Zitadelle brilliert mit »Berliner Stadtmusikanten« in der Vlothoer Kulturfabrik

Vlotho (WB). Das »Theater Zitadelle« hat am Freitag etwas Fabelhaftes in die Kulturfabrik gebracht – in der Fabel erzählt das Tier dem Menschen etwas über sich selbst. Doch das Puppenspiel »Die Berliner Stadtmusikanten« ist keine schwere, moralinsaure Kost...

Heike Pabst