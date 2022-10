Herfords Heilige gibt Rätsel auf

Herford

Lange vorbei ist die Zeit des Pusinnenkults in Herford. Erneut ins Gespräch gekommen ist die Heilige aus Frankreich im Zusammenhang mit dem Archäologischen Fenster am Münster. Für den geplanten Bau wurde ein Name gesucht - und da fiel auch der Name Pusinna als der Schutzpatronin von Herford. Für den Herforder Frank Röhl war die Diskussion ein Anlass, sich intensiver mit der Pusinna-Geschichte zu befassen.

Von Hartmut Horstmann