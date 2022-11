Pyramiden und Räuchermännchen in der Herforder Markthalle

Herford

Wie schafft man es, dass die Räuchermännchen auch wirklich qualmen? Matthias Merten hat diese Frage schon oft gehört. Er lächelt verschmitzt und antwortet: „Betriebsgeheimnis!“ Wer mehr wissen will, kann mit ihm in der Herforder Markthalle ins Gespräch kommen. Gemeinsam mit der Reifendreherei Lorenz beteiligt er sich am Seiffener Kunsthandwerkermarkt.

Von Hartmut Horstmann