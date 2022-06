Planung von breiteren Radwegen in Herford kostet Hunderttausende

Herford

Radfahrer und Fußgänger sollen an den Brückenunterführungen am Lübbertor und Bergertor in Herford mehr Platz bekommen. Zur Sicherheit beider Verkehrsteilnehmer. So stellt es sich ein Herforder vor. Der Verkehrsausschuss hat nun einem Beschluss zugestimmt, mit dem die Verwaltung beauftragt wird, die Kosten schätzen zu lassen.

Von Angelina Zander