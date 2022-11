Am Herforder Bahnhof musste am Mittwochmorgen (23. November) der Zugverkehr zwischenzeitlich gestoppt werden. Der Grund: zwei randalierende Jugendliche. Zeugen riefen die Polizei, die die jungen Männer festnahm.

Am Herforder Bahnhof hat die Polizei am Mittwochmorgen zwei 17-Jährige festgenommen, die zuvor im Gleisbett randaliert und damit zwischenzeitlich den Zugverkehr lahmgelegt hatten.

Nach Angaben der Polizei hatten die Jugendlichen offenbar versucht, ein Mobiltelefon gegen oder über die Oberleitungen zu werfen. Dazu hielten sie sich mehrfach im Gleisbett auf, weshalb der Zugverkehr für gut eine Stunde gestoppt wurde.

Einen Schaden an den Oberleitungen hätten sie mit dieser Aktion allerdings nicht verursachen können. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte die Polizei mit, dass nach Aussage der Bahn lediglich ein Funkenschlag möglich gewesen wäre.

Als Polizeibeamte die beiden Randalierer kontrollieren wollten, flüchteten diese über weitere Bahngleise in Richtung Bahnhofsgebäude, konnten nach kurzer Verfolgung aber am Busbahnhof angetroffen werden. Beide weigerten sich, ihre Personalien anzugeben und sperrten sich gegen weitere polizeiliche Maßnahmen. „Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der Widerstand gebrochen werden und die Tatverdächtigen zur Polizeiwache nach Herford gebracht werden“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Beide Täter sind polizeibekannt

Gegenüber den Polizeibeamten sprachen die Jugendlichen mehrfach Beleidigungen aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den beiden Personen um zwei polizeibekannte 17-Jährige aus Hiddenhausen und Rödinghausen handelt. Einer der beiden wurde in einer Kinder-und Jugendpsychiatrie untergebracht, der zweite Jugendliche in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Sie müssen sich wegen diverser Strafdelikte verantworten.