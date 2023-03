Regisseur aus Enger zeigt „Oskars Kleid“

Herford

Mit „Oskars Kleid“ hat der in Enger lebende Regisseur Hüseyin Tabak einen vieldiskutierten Film gedreht. Am 19. März ist er in Anwesenheit des Filmemachers im Herforder Capitol zu sehen - als Benefizvorführung für die Erdbebenopfer in der Türkei.

Von Hartmut Horstmann