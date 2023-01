Regisseur aus Enger zu Gast im Herforder Kino Capitol

Herford

Im Kino Capitol gibt es am 5. Januar die seltene Möglichkeit, mit einem Regisseur über seinen Film zu sprechen. Zu Gast ist der in Enger lebende Hüseyin Tabak, gezeigt wird seine Produktion „Oskars Kleid“, an der unter anderem Florian David Fitz mitwirkt. Fitz hat auch das Drehbuch geschrieben.

Von Hartmut Horstmann