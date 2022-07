Rentnerin bei Einkauf in Herford bestohlen

Achtung, in der Innenstadt von Herford sind wieder Diebe unterwegs: Jüngstes Opfer ist eine 70-jährige Herforderin, der das Portemonnaie gestohlen worden ist. Besonders bitter: Noch am Tattag wurde mindestens dreimal ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe von ihrem Konto abgebucht.

Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Freitag, 22. Juli, bei Ernsting’s family in der Höckerstraße. Nach Angaben der Polizei hielt sich die Rentnerin gegen 14 Uhr in dem Bekleidungsgeschäft auf und beabsichtigte, an der Kasse ihre Ware zu bezahlen.

Dabei musste sie feststellen, dass aus ihrer Handtasche vorher augenscheinlich ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren entwendet wurde. Die Suche nach dem Portemonnaie verlief negativ.

Im Verlauf der darauffolgenden Tage musste die 70-Jährige dann den Verlust ihres Geldes auf dem Konto feststellen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, auch bei den entsprechenden Geldinstituten aufgenommen, und ist auf der Suche nach Zeugen. Wem ist zur Tatzeit eine verdächtige Person im Bereich des Bekleidungsgeschäftes oder Umgebung aufgefallen?

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Passen Sie auf Ihre Handtasche und persönlichen Gegenständen auf. Die Täter arbeiten mit verschiedenen Tricks. Um nicht Opfer eines Diebstahls zu werden, gibt es folgende Hinweise: