RGH-Umbau: teurer und später fertig

Der Neu- und Umbau am Ravensberger Gymnasium (RGH) wird länger dauern und mehr kosten als ursprünglich geplant.

Die Sporthalle am Ravensberger Gymnasium (links) wächst in die Höhe. Die Pläne für den Umbau des Altbaus, der im Hintergrund zu sehen ist, müssen nachgebessert werden.

Hintergrund ist eine Überplanung der Klassenräume, so dass die Virenlast in Zukunft reduziert und die Luftqualität verbessert werden können. „Wie hoch die Mehrkosten ausfallen werden und wie sehr sich die Umbaumaßnahmen verzögern, können wir momentan noch nicht sagen. Da sind wir noch in der Prüfung“, sagte der Beigeordnete Peter Böhm auf Anfrage.