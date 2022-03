Russische Flagge weht an Kreisel in Herford

Herford

Wer hat eine russische Flagge am Verkehrskreisel Vlothoer/Bismarckstraße gehisst? Der Überfall der russischen Streitkräfte auf die Ukraine erhitzt offenbar auch in Herford die Gemüter so sehr, dass sich Putin-Sympathisanten am Wochenende genötigt sahen, eine Flagge Russlands an einem Fahnenmast hoch zu ziehen.

Von Bernd Bexte