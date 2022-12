Russische Musikerin spielt für die Ukraine

Mit dem letzten Konzert dieses Jahres in der Petrikirche setzt die Musikerin Olga Zhukova ein Zeichen. Denn die Frau aus Russland spielt für die Menschen in der Ukraine. Der Erlös kommt der Hilfsorganisation „Helpchain“ zugute.

Olga Zhukova, in Petersburg geboren, engagiert sich musikalisch für die Ukrainehilfe. Das Benefizkonzert in der Petrikirche beginnt um 16 Uhr.

Für Olga Zhukova ist es nicht das erste Benefizkonzert seit Beginn des Krieges. Gemeinsam mit ihrer aus der Ukraine stammenden Freundin Dariia Lytvischko hat sie bereits häufig für die gute Sache musiziert. „Freundschaft überwindet Kriegsgrenzen“ lautete die Überschrift eines Artikels im März, in dem es um das erste bevorstehende Benefizkonzert der beiden ging.

Die Freundschaft ist geblieben - der Krieg leider auch. Und so ziehen die Musikerinnen weiterhin gemeinsam oder getrennt durch die Lande, um musikalisch einen karitativen Beitrag zu leisten. Und so sind bisher etwa 30.000 Euro zusammengekommen.

Olga Zhukovas Solokonzert in der Petrikirche beginnt am 31. Dezember um 16 Uhr. Mit Werken von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartoldy und Philip Glass wirbt die Musikerin an Orgel und Klavier erneut für Humanität, Frieden und Völkerverständigung. Die Spenden gehen an den Verein Helpchain. Dessen Vorsitzender Eugen Laschinski wird am 5. Januar erneut zu einer Hilfsfahrt nach Lemberg/Lwiw aufbrechen.

Olga Zhukova lebt seit zwei Jahren in Herford, wo sie an der Hochschule für Kirchenmusik studiert. Vor ihrer Herford-Zeit hatte sie sich in ihrer Heimat und in der Schweiz zur Konzertorganistin ausbilden lassen.