Herford

Manfred Mohning macht es vor: Der verkehrspolitische Sprecher der SPD in Herford reiht sich mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich Salzufler Straße/Bauvereinstraße in die für Radfahrer angelegte Linksabbiegerspur ein und biegt vorschriftsmäßig in die Bauvereinstraße ein.

Von Ralf Meistes