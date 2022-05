Schreiende Krähen stören Herforderin

Seien es quakende Frösche in Nachbars Teich oder die Krähen, die in den Bäumen lautstark auf sich aufmerksam machen: Es gibt einige Naturgeräusche, die nicht jeder in seiner unmittelbaren Umgebung hören möchte. Rund um das Haus von Marlies Horstmann dominieren gerade die Schreie der Krähen die Geräuschkulisse.

„Die sind wirklich schlimm“, sagt die Herforderin. Es sei das erste Jahr, dass die Vögel ein Nest in den Bäumen in unmittelbarer Nähe ihres Hauses gebaut haben. „Sie sind ständig am Kreischen“, sagt die Anwohnerin. Dazu komme, dass die Vögel in einigen Teilen der Stadt viel Dreck hinterließen.