Schüsse auf Auto? Polizei ermittelt in Herford

Gelände an der Neuapostolischen Kirche an der Hermannstraße ist großräumig abgesperrt

Herford

Bislang sind die Umstände rätselhaft: Nach Informationen dieser Zeitung soll in der Nacht zu Sonntag in der Nähe des Go Parcs auf ein Auto geschossen worden sein. Am Sonntagmorgen ermittelt die Polizei an der Hermannstraße in Herford - dort, wo das Auto abgestellt wurde.

Von Angelina Zander und Moritz Winde