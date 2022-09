Schwere Unfälle mit Familien überschatten das Wochenende

Enger/Spenge/Bohmte

Schwere Verkehrsunfälle haben das Wochenende in Ostwestfalen überschattet. In allen Fällen waren Familien mit Kindern beteiligt. In Enger wurden sechs Menschen bei einem Frontalzusammenstoß verletzt, in Spenge starb ein Familienvater (54), im Kreis Osnabrück kam eine ganze Familie ums Leben.

Bearbeitet von Dunja Delker