Sechs Konzerte bei den Herforder Chorfesttagen

Das Publikum darf sich auf groß besetzte chorsinfonische Psalmvertonungen, vielstimmig besetzte a-cappella-Literatur und ein Kindermusical über einen besseren Umgang mit unserer Erde freuen. In solchem Umfang waren musikalische Kooperationen durch Corona lange nicht mehr realisierbar. Umso mehr freuen sich alle Mitwirkenden auf möglichst viele Zuhörer.

Sinfonische Psalmen

Drei Kantoreien aus Bünde, Lübbecke und Herford, die Solisten Anna-Sophie Brosig (Sopran), Eike Tiedemann (Alt) und Max Ciolek (Tenor) sowie ein Sinfonieorchester (Opus 7) präsentieren groß besetzte chorsinfonische Psalmvertonungen von Mendelssohn Bartholdy, Dvořák und Rutter. Es gibt zwei Konzerttermine: am 30. Oktober um 17 Uhr in Bünde (Pauluskirche, Kaiser-Wilhelm-Str. 18) sowie am 5. November um 17 Uhr in Herford (St. Marien Stift Berg, Stiftbergstraße 33).

Der Kartenvorverkauf für das Konzert in Bünde läuft über Spielwaren Sundermeier, Goetheplatz 7 in Bünde, Telefon: 05223/3885. Der Kartenvorverkauf für das Konzert in Herford läuft über die Tourist-Information, Rathausplatz 2 in Herford, Telefon: 05221/1891526

Chor a-cappella sinfonisch

Vier Kammerchöre (Collegium vocale Siegen, Kammerchor St. Marien Minden, Chor der Hochschule für Kirchenmusik Herford, Westfälische Kantorei) präsentieren vielstimmig besetzte a-cappella-Literatur in großer Besetzung von Brahms, Bruckner, Mendelssohn Bartholdy, Britten und Dubra sowie in kleinerer Besetzung von Duruflé, Messiaen, Bárdos, Stanford, Čiurlionis und Penderecki. Hier gibt es drei Konzerttermine: am 30. Oktober um 18 Uhr in Minden (Marienkirche, Stiftstr. 2b), am 5. November um 19 Uhr in Siegen (Martinikirche, Grabenstr. 27) und am 6. November um 18 Uhr in Herford (St. Marien Stiftberg, Stiftbergstraße 33).

Der Kartenvorverkauf für das Konzert in Herford läuft ebenfalls über die Tourist-Information, Rathausplatz 2 in Herford, Telefon: 05221/189 1526.

Kindermusical

Sieben Kontinente - eine Erde. Die Reise der Küstenseeschwalbe Oceana: So heißt das Kindermusical, das am 4. November um 18 Uhr in Herford (Petrikirche, Wilhelmsplatz 4) uraufgeführt wird. Die Aufführung wird unter anderem gestaltet von der Chorschule Christuskirche Minden, dem Kinderchor an St. Andreas Lübbecke, dem Unterstufenchor des Friedrichs-Gymnasiums Herford und einem Projekt-Kinderchor aus Holzhausen/ Nordhemmern.

In dem Musical erlebt Oceana auf ihrer Reise durch die Kontinente die einzigartige Schönheit der Erde und der Natur und trifft doch überall auf die Probleme, die die Menschen ihr zufügen. Kartenreservierung für das Musical sowie weitere Informationen zum Programm und zu den Mitwirkenden aller Konzerte über die Website der Hochschule für Kirchenmusik.

Die Herforder Chorfesttage wurden 1997 von Hildebrand Haake, Professor für Chorleitung an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford, ins Leben gerufen. Mit wechselnden thematischen Akzenten präsentierten sie etwa alle zwei Jahre geistliche Chormusik. Veranstalterin ist die Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die Gesamtleitung der Chorfesttage liegt bei Hildebrand Haake.