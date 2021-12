Seit null Uhr sind die Diskos dicht

Seit Mitternacht bleibt die Tanzfläche in der Diskothek X erst einmal wieder leer.

Einen echten Rapper („Life is Pain“) schert die Infektionsschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen natürlich nicht, doch den Diskotheken-Betreibern könnte ein Verstoß ernsthafteren Schmerz zufügen. In der zweiten Herforder Großdisko „X“ feierten am Freitagabend Abiturienten, für die um null Uhr ebenfalls Schluss sein sollte.