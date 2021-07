Selbst das Brandwrack weckt noch Interesse

Herford/Enger (WB)

Jahrzehntelang stand er unbeachtet und vergessen auf einem unbebauten Privatgrundstück am Benter Weg, versteckt hinter Bäumen, zugewuchert von Gestrüpp. Als der ehemalige Salonwagen der Herforder Kleinbahn am Samstagmittag in Flammen aufging, schien dies das letzte Mal zu sein, dass die Öffentlichkeit Notiz von ihn nahm.

Bernd Bexte