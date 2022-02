Sensoren schützen Herforder Gewässer

In jedem Jahr fließen 500.000 Kubikmeter Schmutzwasser in Bäche und Flüsse, weil Rückhaltebecken überlaufen

Herford

In jedem Jahr, in dem in Herford leidenschaftlich über Umwelt-, Klima- und Naturschutz gestritten wird, fließen 500.000 Kubikmeter verdrecktes Wasser in die Bäche und Flüsse. Das liegt am Herforder Kanalsystem: Die Hälfte des 430 Kilometer langen Kanalnetzes wird noch immer als Mischsystem betrieben, in dem Regen- und Schmutzwasser zusammengeführt werden.

Von Stephan Rechlin