Sexuelle Übergriffe? Keine Einigung bei Gütetermin in Herford

Gescheitert ist ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Herford, bei dem es um eine Schadensersatzklage im Zusammenhang mit dem Vorwurf sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ging. Eine Produktionshelferin hatte von ihrem vorherigen Arbeitgeber, der Milchwirtschaftlichen Industriegesellschaft Herford, Schadensersatz in Höhe von fast 10.000 verlangt.

Die Frau, die einen bis Ende September befristeten Vertrag in dem Unternehmen hatte, hatte angegeben, sie sei von einem Kollegen zweimal sexuell belästigt worden. In der Klageschrift heißt es, sie sei das Opfer zweier sexueller Übergriffe geworden. Der Mitarbeiter wurde daraufhin in eine andere Abteilung versetzt.