Sie planen mit am Klimawandel

Der Augustinerplatz in Herford, der Jahnplatz in Bielefeld oder der Vorplatz des Kurgastzentrums in Bad Salzuflen: Nur drei Beispiele für Projekte des Planungsbüros Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten in der Region. Am Freitag (16. September) feiert das Unternehmen aus Herford sein 75-jähriges Bestehen mit einem Fest im Museum Marta.

Den Grundstein für Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten legte Hermann Volke 1947 - allerdings in Detmold, erst seit 1960 ist das Planungsbüro in Herford ansässig. Volke und sein Nachfolger Kurt Brinkschmidt firmierten noch als Garten- und Landschaftsarchitekt und Diplom-Gärtner, der Schwerpunkt lag seinerzeit auf der Gestaltung von Gärten und Parks. Noch heute zeugt in Willebadessen der Landschaftspark Hegge von der damaligen Planerkunst.

Im Laufe der Jahrzehnte sorgten sich wandelnde gesellschaftliche Strömungen allerdings für neue Aufgaben. So kam zur Freiraumplanung aufgrund wachsender rechtlicher Anforderungen in den 70er und 80er Jahren die Landschaftsplanung hinzu; auch der Grundstein für die Kompetenz im Bereich des Bodenabbaus wurde in dieser Zeit gelegt. Das Büro wuchs beständig bis auf heute 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heran.

Naturschutz und Technik in Einklang bringen

Heute stehen vor allem Themen, die mit dem Klimawandel verknüpft sind, im Mittelpunkt der Arbeit: die grüne und lebenswerte Stadt und damit einhergehend die Verkehrswende; der Erhalt und die Weiterentwicklung der natürlichen Ressourcen mit den Schwerpunkten Artenschutz und Renaturierung, auch und vor allem im Hinblick auf die Energiewende und die Rohstoffsicherung.

Außerhalb der Stadt nehmen Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten vor allem den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Blick. Im vergangenen Jahr wurde unter anderem der Windpark Swatte Poele der Gemeinde Bippen bei Osnabrück fertiggestellt. Hier gilt es, Naturschutz und Technik in Einklang zu bringen, damit die Energiewende nicht nur in der Theorie gelingen kann.