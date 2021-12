Silvesterrakete explodiert in Herforder Spielhalle

Verkauft werden Silvesterraketen in diesem Jahr nicht. Offenbar gibt es aber Menschen, die über Restbestände verfügen. Einer von ihnen hat in der Nacht zu Donnerstag eine Rakete in der Spielothek „Drei Groschen Spiel“ an der Mindener Straße explodieren lassen.

Foto: Jörg Carstensen/dpa