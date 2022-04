Smart schiebt Porsche auf einen BMW

Ein BMW, ein Porsche und ein Smart sind am Donnerstag in Herford in einen Unfall verwickelt gewesen. Dabei ist ein Fahrer aus Löhne verletzt worden und kam ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Engerstraße in Herford gegen 16.20 Uhr. Ein 52-Jähriger aus Spenge war mit seinem BMW in Richtung Herford unterwegs. Dahinter fuhren ein 73-Jähriger in einem schwarzen Porsche und ein 58-jähriger Löhner in einem weißen Smart.

Der Fahrer des BMW musste etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr am Rüterweg halten. Der 73-jährige Porschefahrer habe noch rechtzeitig bremsen und hinter dem BMW anhalten können, so die Polizei. Der 58-jährige Fahrer des Smart hingegen habe übersehen, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war: Der Smart fuhr dem Porsche hinten auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Porsche auf den BMW geschoben. Der Fahrer des Smart aus Löhne wurde durch den Unfall im Gesicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 12.500 Euro.