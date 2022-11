„Smile“: Auch in Herford kam der Boom erst in der zweiten Woche

Herford

Der Fluch, der sich in den Leinwand-Gesichtern mit einem unheimlichen Lächeln ausdrückt, ist für die Kinobranche vor allem ein Glücksfall. So erreichte der Horrorfilm „ Smile - Siehst du es auch“ auch in Herford unerwartet hohe Besucherzahlen. Allerdings: Ohnmachtsanfälle, wie aus anderen deutschen Kinos berichtet, blieben im Capitol aus.

Von Hartmut Horstmann