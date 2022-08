So heißt das neue Herforder Spielschiff

Herford

Das Spielschiff auf dem Linnenbauerplatz in Herford ist seit zwei Wochen fahrbereit. Der TÜV hat das Spielgerät freigegeben. Nun fehlte im noch ein Name. Die Taufe fand am Freitag (5. August) statt. Der Name hat etwas mit Pippi Langstrumpf zu tun.

Von Angelina Zander